Usuários de fretados protestam e fecham avenidas da capital

Usuários de fretados bloquearam avenidas de São Paulo mais uma vez na noite desta sexta-feira, 31, para protestar contra as medidas de restrição de circulação desse tipo de veículo na cidade. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), os manifestantes fecharam totalmente a Avenida Ricardo Jafet, na região da estação Santos-Imigrantes do metrô, por cerca de uma hora. A Avenida Tiradentes, próximo à Rua São Caetano, também teve três faixas bloqueadas e, por volta das 19h15, duas ainda continuavam fechadas.

De acordo com a Polícia Militar, cerca de 150 pessoas participaram do protesto na Avenida Tiradentes. Na Ricardo Jafet, o número de manifestantes não foi contabilizado. As manifestações foram pacíficas, segundo a PM, e os policiais estavam nos locais para controlar os manifestantes. A PM não soube informar se alguém chegou a ser detido.

Por causa das interdições, as lentidões nas vias ficaram piores. Os manifestantes também chegaram a fazer protesto nas avenidas Professor Fonseca Rodrigues, em Pinheiros, e Chucri Zaidan, na zona sul. Segundo a CET, no entanto, as pessoas não chegam a ocupar a via.