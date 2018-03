Usuário na via prejudica circulação em linha do Metrô de SP

Priscila Trindade, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - A circulação de trecho entre as estações São Bento e Santana, na Linha1-Azul do Metrô (Jabaquara-Tucuruvi), foi prejudicada na manhã desta segunda-feira, 27, devido à presença de usuário na via.

O trecho teve de ser desenergizado e a circulação dos trens ficou interrompida das 8h41 às 8h46, quando a operação foi retomada. O usuário foi retirado da via por agentes de segurança do Metrô.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em nota, o Metrô afirmou que os demais usuários foram informados do problema pelo sistema de som dos trens e das estações.