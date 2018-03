Usuário de drogas tenta roubar Denarc e é preso depois de invadir prédio 3 vezes

Um homem foi preso por tentativa de furto anteontem depois de invadir, pela terceira vez, o prédio do Departamento de Investigações sobre Narcóticos (Denarc). Christos de Oliveira Chlkiadakes, de 19 anos, que é usuário de drogas, foi flagrado pelas câmeras de vigilância quando escalava a parede do prédio, na Rua Rodolfo Miranda, no Bom Retiro, região central.

Depois de passar pelo arame farpado, escondeu-se na laje. Foi encontrado com um alicate, fios de telefone e cabos arrancados de uma das câmeras.

Segundo a polícia, ao ser detido, ele disse saber que invadira o Denarc e confessou ter sido o autor do roubo de um aparelho de ar-condicionado em 17 de maio. Também teria confirmado o corte de cabos do sistema de para-raios, danificado na sexta-feira.

Em depoimento ao delegado Edson Santi, o morador de rua disse que negociava os produtos dos roubos em um ferro-velho para depois comprar drogas. "Agora ele vai pagar o preço", disse Santi.