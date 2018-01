Usuário de drogas surta e mata avó a facadas em Sorocaba

SOROCABA - A idosa Amélia Quitéria da Silva, de 73 anos, foi morta com golpes de faca pelo neto de 19 anos, nesta terça-feira, 30, em Sorocaba, no interior de São Paulo. De acordo com a Polícia Militar, o rapaz aparentava estar sob um surto em razão do consumo de drogas. Ele trancou a avó no quarto e a golpeou com duas facas de cozinha.

Vizinhos ouviram os gritos e chamaram a polícia. Quando os policiais entraram na casa, encontraram a idosa caída no chão da cozinha, ensanguentada e já sem vida.

O agressor foi preso em flagrante. Ele estava agitado e os policiais tiveram de usar arma de choque para dominá-lo. Avó e neto estavam sozinhos na casa, já que o pai dele, a madrasta e uma irmã tinham saído para o trabalho.

Vizinhos e filhos da vítima disseram que o rapaz era usuário de drogas. Segundo a Polícia Civil, ele não tinha antecedentes criminais. O autor do crime foi autuado em flagrante por homicídio doloso qualificado.