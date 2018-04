Usuário corre para recarregar bilhete único Os passageiros do metrô e da CPTM têm até as 23h59 de sábado para recarregar o bilhete único com o valor da passagem a R$ 2,65. Isso porque no domingo a tarifa dos dois serviços subirá para R$ 2,90, aumento de 9,43%. Quem recarregar o cartão antes da data do reajuste paga a tarifa antiga até os créditos acabarem.