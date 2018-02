Usuária entra com ação por ter sofrido aborto após queda Por volta de 8h20 do dia 14 de julho de 2011, uma das escadas rolantes da Estação Paulista, na Linha 4-Amarela, teve uma falha mecânica. As pessoas que subiam rumo à Estação Consolação, na Linha 2-Verde, se desequilibraram e caíram. Uma delas era uma operadora de telemarketing de 20 anos, grávida de oito semanas e dois dias. A gestante esperava gêmeos. Alguns usuários caíram sobre ela. A jovem, que não quis falar com a reportagem sobre o caso, alega, em uma ação cautelar que abriu contra a concessionária ViaQuatro, que o acidente a fez abortar.