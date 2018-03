USP vai mandar 1.110 alunos para o exterior

Serão concedidas 1.110 bolsas de estudos, cem a mais do que na edição de 2012. Com inscrições já iniciadas, os alunos podem optar por uma das 960 bolsas na modalidade Mérito Acadêmico ou 150 na modalidade Empreendedorismo.

No primeiro tipo de bolsa, a duração do intercâmbio vai de dois a seis meses, podendo ser estendido para até 18 meses. O foco dessa modalidade é a realização de cursos ou programas de pesquisa nas instituições mais bem colocadas nos principais rankings internacionais. A bolsa Empreendedorismo visa ao treinamento no exterior. E é voltada à realização de estágios, que vão durar de dois a seis meses no período de julho deste ano a julho de 2014.

Segundo comunicado do reitor João Grandino Rodas divulgado pela instituição, "diferentemente das bolsas concedidas pelo governo federal, as da USP contemplam alunos de todos os ramos do saber". O programa Ciência Sem Fronteiras, mencionado pelo reitor da USP, barra a participação de dezenas de cursos da área de humanas. / D.L