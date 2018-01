USP vai fechar canil com 110 cachorros

É incerto o futuro dos 110 cachorros do canil da USP. Funcionários e voluntários que cuidam dos animais abrigados foram surpreendidos no início da semana com a notícia de que o abrigo, que recolhe e trata dos cães abandonados no câmpus, será desativado. A informação está em banners da Coordenadoria do Câmpus da Capital (Cocesp). Oficialmente, a USP só informa que a questão está sendo discutida. O canil, nos fundos do prédio da Cocesp, foi feito em 2002. A obra fez parte do projeto Conviver, criado pela reitoria em 2001. O trabalho prevê atendimento a animais abandonados. Em 2005, passou a ter ajuda da ONG Patinhas Online. "Estamos preocupados com a possibilidade de desativação do canil porque nosso trabalho, apesar das dificuldades, é de sucesso", diz o professor Tibor Raboczkay, de 69 anos, do Conviver. Quem quiser adotá-los deve acessar www.patinhasonline.com.br.