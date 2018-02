USP reúne 5 mil atletas para regulamentar esporte no câmpus

SÃO PAULO - Cerca de 5 mil corredores e ciclistas se reuniram na manhã deste sábado, 1.º, para participar do primeiro treinamento de práticas esportivas na Universidade de São Paulo (USP), campus Butantã. Em um circuito de seis quilômetros fechado por cones que dividiram as ruas, o percurso esteve aberto aos corredores das 7h às 12h.

Com o apoio de entidades esportivas, o evento teve sinalização feita por funcionários contratados no dia por apoiadores, além de contar com a consultoria da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

O projeto-piloto é uma das medidas da universidade para regulamentar a atividade física no campus, que recebe cerca de 12 mil corredores todos os sábados. Depois que um ciclista morreu atropelado na USP, a instituição quer rever as regras para uso do espaço por atletas.

O trajeto contemplou as seguintes vias: Avenidas Professor Mello Moraes, Professor Almeida Prado, Professor Luciano Gualberto e Professor Lineu Prestes, além da Praça do Relógio Solar, rua da Praça do Relógio e rua do Anfiteatro. Foram instalados totens azuis em todo o percurso, informando o horário de funcionamento das áreas destinadas ao ciclismo - Rua do Matão e Praça do Relógio Solar, das 4h às 6h - e à caminhada e corrida.

Mesmo com as limitações, os ciclistas e corredores mantiveram a rotina e usaram trechos fora do percurso delimitado, em diversas vias da cidade universitária. A USP informou que conforme as regras forem estabelecidas, deverá iniciar um trabalho educativo para uso adequado do trajeto.

Em alguns pontos da caminhada, grupos esportivos distribuíam frutas frescas e água aos corredores, enquanto avaliavam o projeto. Para o treinador Edson Oliveira, da assessoria esportiva BK Sports, o percurso ficou limitado. "Hoje estava vazio porque choveu, mas imagino que em outros dias isso aqui vai ficar congestionado". O treinador também reclamou do horário. "Muita gente não vai conseguir vir nesse horário até às 6h, é muito cedo", comentou.

O treinador Ernani Edgar de Siqueira, que vem aos sábados para treinar com uma equipe, disse que a ideia é "excelente", mas precisa de ajustes. "Geralmente as provas (de corrida) são de 10 quilômetros. Seis é só aquecimento. Aqui tem espaço para mais", comentou. O esportista também reclamou do horário das bicicletas. "Para os ciclistas ficou complicado, precisaria aumentar o horário".

Quem aprovou a medida foi o engenheiro Ivan Nogueira, de 54 anos, que usa o espaço há uma década para treinar. "Gostei muito. Assim a gente não fica exposto, são muitod carros e bicicletas", contou. Mas sugeriu um espaço maior. "Pelo menos oito quilômetros seria bom".

Para a assistente de relações institucionais da Prefeitura do Campus da Capital, Cristina Guarnieri, o projeto foi ótimo para compreender alguns pontos sobre como o espaço deve ser utilizado. Ela reconheceu algumas falhas iniciais, como o horário para uso das bicicletas. "Sabíamos que não ia ser aceito, vamos ter de rever", disse.

De acordo com Cristina, as entidades também ajudaram a identificar formas de melhoria do espaço. "É um primeiro teste. Já discutimos muito sobre como incorporar estas atividades, mas não há pessoal. Contamos com estes apoiadores", explicou.

Em frente à Central de Informações, ficou exposto um e-mail de contato (cuaso@usp.br) para que os esportistas enviassem sugestões. A ideia é que em dezembro ocorra outro teste no espaço.