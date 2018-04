USP quer a sede do IAC de volta A Universidade de São Paulo (USP) já negocia a saída definitiva do Instituto de Arte Contemporânea (IAC) de seu prédio na Rua Maria Antônia. Segundo a pró-reitora, Maria Arminda do Nascimento Arruda, a USP decidiu não renovar o contrato de comodato do imóvel, encerrado em 18 de janeiro. O diretor do IAC, Pedro Mastrobuono, revelou ter recebido uma informação de que o prédio ainda pertenceria à Secretaria da Fazenda do Estado, fato que mudaria o quadro de desocupação do prédio. A pró-reitora afirma que um decreto de 1991, do então governador Luiz Antonio Fleury Filho, restituiu o imóvel à USP.