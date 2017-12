USP: promotor recupera bicicleta de R$ 20 mil O promotor de Justiça Roberto Bodini, que investiga a máfia do ISS, conseguiu recuperar sua bicicleta avaliada em R$ 20 mil, roubada no sábado, no câmpus da Universidade de São Paulo (USP), no Butantã, zona oeste. O assalto a ele e a um outro ciclista por uma dupla de motoqueiros foi relevado pela coluna Direto da Fonte. Depois da ocorrência, a área passou a ter reforço da PM.