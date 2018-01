USP Leste: tirar área contaminada custará R$ 3,9 mi O custo total da remoção de terras contaminadas no câmpus da USP Leste, autuada nesta semana por descumprir exigências da Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental (Cetesb), foi estimado em R$ 3,9 milhões. A informação consta no edital de concorrência, de agosto de 2013, para o certame, suspenso por causa do pedido de detalhamento de dados feito pelo órgão ambiental.