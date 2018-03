USP já teve manifestação Alunos da Universidade de São Paulo (USP) foram às aulas vestindo saias em 16 de maio. A manifestação ocorreu em apoio a Vitor Pereira, estudante do curso de Têxtil e Moda da USP Leste, que no final de abril foi hostilizado nas redes sociais por ter ido à aula com a vestimenta. "Nunca quis causar", falou. "O brasileiro acha que a roupa define a opção sexual. Ela expressa um estado de espírito", fala o estilista João Pimenta, especializado na confecção de saias para homens.