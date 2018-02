Uso indevido de milhas

Recebi um e-mail detalhado da GOL confirmando a compra de uma passagem para uma pessoa que não conheço. Eu não fiz nenhuma compra. Ao entrar em contato com a GOL pelo 0800, fui orientada a ligar em outro telefone. Como ninguém atendeu, liguei no 0300 e fui orientada a desconsiderar o e-mail e retornar em outro telefone para saber se não utilizaram as minhas milhas. Aleguei que não conseguia falar nesse número, mas a atendente insistiu em que não poderia fazer nada. Fui afetada por um erro da GOL e tenho de fazer uma peregrinação para conseguir ser atendida?

LUCIANA BELLIZZI / SÃO PAULO

A GOL informa que, de acordo com o regulamento do programa disponível no site, as reservas realizadas pela internet do programa somente são realizadas com a confirmação do número Smiles e da senha. Ressalta que a senha é pessoal, intransferível e sua utilização é de inteira responsabilidade do participante. A GOL destaca que o programa Smiles possui altos padrões de segurança e trabalha com sistema adicional antifraude, por meio do qual qualquer alteração de e-mail ou nova solicitação de senha resulta no envio de uma notificação para o e-mail anterior do cliente.

A leitora argumenta: Não concordo com a resposta, pois não passei o meu número Smiles nem a minha senha para ninguém. A GOL tem como rastrear isso, pois liguei para a empresa no mesmo dia em que recebi o e-mail informando sobre a viagem. As minhas milhas foram roubadas e a companhia aérea insinua que eu passei minhas informações a outra pessoa. Pelo Código de Defesa do Consumidor, o ônus da prova cabe à empresa.

PROGRAMA SMILES

Não há passagens

Sobre a carta "Armadilha ao consumidor", 6/3 (sobre a dificuldade em usar as milhas da GOL em passagem), concordo inteiramente com o leitor sr. Ernesto Rodrigues. Armadilha é o mínimo que podemos falar. Com 10 meses de antecedência não há mais passagens, com 8 meses também não. O leitor teve sorte. Quando consegui falar com o atendente, já tinha esperado 58 minutos ao telefone no domingo de manhã, isso porque liguei às 6 horas. E pensar que transferi meus pontos do banco para o Programa Smiles. Nunca mais faço isso. E não viajo mais pela GOL.

HEBE OLGA DE SOUZA

/ SÃO PAULO

OBRAS DA GAFISA

Caos na região do Itaim

Trabalho na Avenida Faria Lima, na esquina com a Rua Leopoldo Couto de Magalhães, no Itaim. Essa região está um caos, por causa de uma obra da Gafisa na Rua Lopes Neto, entre as Ruas Horácio Lafer e Leopoldo. Caminhões, cones e faixas amarelas impedem que carros estacionem. Ao tentar afastar um cone para estacionar, após alguns minutos, um ajudante da obra reclamou e me fez ameaças. Em horário de pico, se há algum caminhão chegando, eles simplesmente fecham esse quarteirão por tempo indeterminado, até que ele termine a manobra. Nunca há ninguém da CET para fiscalizar.

ADRIANA SIMÕES

/ SÃO PAULO

A Gafisa esclarece que a obra do empreendimento Zenith obedece a regulamentação municipal e

estadual e que a cada 3 meses há a renovação da Autorização para Ocupação ou Interferência de via pública pela CET.

A CET esclarece que a reserva de vagas feita pela construtora Gafisa na Rua Lopes Neto, no trecho entre os numerais 310 ao 330, está regular. A CET diz fiscalizar a ocupação rotineiramente, não tendo sido registrado, até o momento, ocupação irregular. Acrescenta que intensificará a fiscalização.

A leitora comenta: Não sabia da possibilidade de reserva de vagas, porém tenho fotos que comprovam o abuso da construtora. Os caminhões param em fila dupla no horário de pico.

TELEFÔNICA

Solução temporária

No dia 3/2 entrei em contato com a Telefônica, pois minha linha estava com problemas. Fui informado de que em 48 horas seriam feitos os reparos, mas a linha continuou muda até 14/2.

ROBERTO SILVA / SÃO PAULO

A Telefônica informa que, após ajustes técnicos, a linha está funcionando normalmente. O cliente será ressarcido, em conta telefônica de março, do valor correspondente ao período em que o serviço apresentou problema.

O leitor revela: As linhas estão funcionando, porém o técnico da Telefônica responsável pelo serviço informou que o suporte que recebe as linhas no poste está podre, assim, enquanto ele não for trocado, sempre teremos problemas.