Uso de remédios ilegais e anfetaminas está acima da média A situação do Brasil mostra-se grave nos capítulos do Relatório Mundial de Drogas sobre o uso de remédios para fins ilícitos e de anfetaminas. No caso dos medicamentos, a lista é liderada por analgésicos que contêm codeína. O documento estima o consumo abusivo dessa substância em 0,3% a 0,4% da população da América do Sul. No Brasil, essa média extrapola para 0,5%.