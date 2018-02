Uso cresceu nos anos 2000 O uso recreativo do ecstasy começou em 1970 nos Estados Unidos, mas as primeiras remessas classificadas como "consideráveis" de ecstasy começaram a chegar ao Brasil no começo dos anos 1990. Na década passada, o consumo aumentou bastante. Entre 2001 e 2007, segundo o Relatório Brasileiro sobre Drogas, foram apreendidos 437.210 comprimidos no País. Segundo a ONU, 3,1% dos universitários brasileiros já consumiram ecstasy.