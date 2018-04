Usar redes sociais com segurança

Para manter a sua privacidade, evite ao máximo divulgar dados pessoais. Não fale de sua família, amigos e de seus hábitos e rotinas, bem como trabalho (principalmente se você é funcionário de empresas com regras rígidas de segurança). Evite publicar fotos.

2.Posso usá-las no serviço?

Somente se elas forem utilizadas exclusivamente como forma de trabalho (para captação de clientela, por exemplo). Em alguns casos, a Justiça do Trabalho aceita informações colhidas na rede como prova numa demissão por justa causa. Por isso, informe-se sobre as diretrizes da empresa.

3.E se eu for ofendido ou vítima de um perfil falso?

Faça uma denúncia à empresa responsável pela administração do site. Mande uma notificação extrajudicial. Se mesmo com a exclusão do perfil falso e/ou dos comentários você ainda se sentir prejudicado, poderá ajuizar uma ação por danos morais contra a empresa provedora do site e contra o internauta que lhe ocasionou dano. Faça a denúncia em uma Delegacia de Crimes Virtuais. O órgão atua, muitas vezes, com a Polícia Civil.

4.Posso usar fotos, vídeos e textos divulgados?

Não. As leis de direitos autorais valem no ciberespaço. Um texto, foto ou vídeo publicado num site ou blog não se torna de domínio público e sua utilização só pode ser feita com o consentimento do autor.

Fonte: Revista da ProTeste Dinheiro & Direitos (nº 27).