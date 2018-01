'Usamos gás apenas do lado de fora', diz PM No entendimento do comandante-geral da Polícia Militar do Rio, coronel Luís Castro, não houve excesso. Ele destaca que o gás de pimenta só foi utilizado do lado de fora do palácio. "A desocupação do plenário foi feita sem uso de gás de pimenta e balas de borracha. Usamos gás apenas do lado de fora, porque um grupo de professores tentou dificultar a ação da polícia.