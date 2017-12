Urologista baleado por paciente dentro do consultório sai da UTI

SÃO PAULO - O urologista Anuar Ibrahim Mitre, de 65 anos, que foi baleado por um paciente dentro do seu consultório há cerca de um mês , deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Sírio-Libanês. De acordo com o hospital, ele permanece internado no quarto, sem previsão de alta. A informação foi confirmada no boletim médico do hospital divulgado na última sexta-feira, 10.