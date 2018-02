UPP prende atual líder do tráfico na Rocinha Daniel Marciano de Souza, o Cabeludo, de 29 anos, tido pela polícia como o atual chefe do tráfico na Favela da Rocinha, na zona sul do Rio, foi preso na tarde de anteontem por PMs da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP). A quadrilha que controla a venda de drogas na região tem perdido líderes desde a ocupação da favela, há um ano. O chefe era Antonio Bonfim Lopes, o Nem, preso no ano passado.