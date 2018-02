Universitários são presos por vender droga via internet A Polícia Civil em São Carlos, no interior paulista, investiga uma rede de universitários que usava a internet para vender drogas. Na sexta-feira, foram presos o estudante de química Erick César Marques, de 25 anos, e o veterinário Ricardo Camargo, de 33. Marques e Camargo foram detidos com 2,5 quilos de maconha, 100 gramas de cocaína, 10 pontos de LSD e 86 comprimidos de ecstasy, além de R$ 11 mil em dinheiro. A polícia acredita que parte da droga tenha sido vendida aos participantes da Taça Universitária de São Carlos (Tusca).