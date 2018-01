Universitários são alvo de bandidos no interior de São Paulo

A Polícia Civil investiga ações criminosas registradas nesta semana contra universitários no interior de São Paulo. No caso mais grave, uma quadrilha invadiu uma festa com cerca de 120 alunos da Unicamp, em Limeira (SP). Eles estavam em uma república, foram agredidos e ficaram sem celulares, objetos de valor e dinheiro.

O evento ocorria em um imóvel de três andares que fica localizado no Jardim São Paulo e, segundo as vítimas, eram sete homens armados. Alguns estudantes tiveram ferimentos leves após serem agredidos por coronhadas.

Os próprios universitários conseguiram deter um dos bandidos que estava com uma arma de brinquedo, enquanto que outro foi preso na fuga pela Guarda Municipal. Os outros cinco seguem foragidos.

A Polícia Militar alega patrulhar com frequência a região e que nos dois primeiros meses deste ano prendeu 40 pessoas em flagrante naquela área. Já a Unicamp informou que tem cobrado apoio das autoridades para conter a violência contra os alunos e que os estudantes podem denunciar os casos no site da instituição.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Unesp. Em Franca (SP), o problema são os assaltos na saída do câmpus da Universidade Estadual Paulista (Unesp), que fica no Jardim Petraglia. No ano passado, bandidos invadiram uma lanchonete frequentada por estudantes e fizeram mais de 20 reféns. Em outro caso, sequestraram e violentaram uma aluna que seguia pela rua.

Já nesta semana, três estudantes foram roubados aos saírem das aulas. Eles ficaram sem celulares, notebooks e dinheiro quando caminhavam pela Avenida Dom Pedro.

A PM diz ter ampliado o policiamento na região, mas que os muitos terrenos baldios na área facilitam a ação dos bandidos. Informa ainda que depois do roubo apreendeu computadores e celulares que podem ser dos estudantes. Eles estavam em um ponto de tráfico perto do câmpus.