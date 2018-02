Universitário morre ao cair de banana boat puxado por jet ski

Eduardo estava com dois amigos no brinquedo, puxado por um jet ski, quando o banana boat virou. O marinheiro Pedro Lopes Filho, funcionário da família de Eduardo que pilotava o jet ski, disse à polícia que a manobra foi feita de propósito pelo grupo. O trio queria mergulhar, mas a queda brusca causou a fratura e Eduardo não conseguiu mais voltar à superfície. Segundo a Capitania dos Portos, o corpo ficou submerso, preso a pedras e só foi encontrado no domingo.

A Delegacia da Capitania dos Portos em Angra instaurou inquérito para investigar a morte. Segundo a polícia, ninguém usava colete salva-vidas. O banana boat era de Eduardo, que morava na zona sul do Rio.