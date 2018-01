Universitário furta ônibus, dirige 20 km e bate em 18 carros no Rio

O corretor de imóveis Antonio Manoel Horta Maia, de 67 anos, que estava em um dos carros atingidos, foi internado no Hospital Miguel Couto, zona sul, com lesão na medula e corre o risco de ficar paraplégico.

O universitário havia saído de uma festa à fantasia na Barra e, segundo a polícia, estava "aparentemente embriagado". Usava calça camuflada e camisa preta com as inscrições "operações especiais". Ele teria tomado a direção de um ônibus estacionado com a chave na ignição no Terminal Rodoviário da Alvorada.

Os policiais tentaram parar o veículo na Gávea e no Jardim Botânico. Ao chegar à Rua Voluntários da Pátria, em Botafogo, o universitário se deparou com um sinal fechado e seis veículos parados. Tentou abrir caminho batendo nos carros. Após os disparos dos policiais contra os pneus do ônibus, parou o coletivo.

Corrêa ainda tentou reagir à prisão e trocou socos com os policiais. Na delegacia, disse ter sido agredido pelos PMs.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O estudante tem quatro registros policiais anteriores: violação de domicílio, dano, porte de drogas e injúria. O caso foi registrado como furto, tentativa de homicídio, lesão corporal grave, resistência e dano doloso.

Até o início da noite, sete carros que cruzaram o caminho do ônibus dirigido pelo estudante já tinham sido periciados.