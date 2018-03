Universitário ferido da FGV deixa a UTI

No dia 23 de fevereiro, ele foi baleado em um bar na Avenida 9 de Julho, na região central de São Paulo, a cerca de 100 metros da faculdade. Seu colega, Júlio César Grimm Bakri, também foi atingido, mas morreu.

Um dos dois acusados de assassinar Bakri está preso. Francisco Macedo da Silva, de 24 anos, foi identificado no Hospital da Vila Alpina, na zona leste, com um tiro na perna - ele teria sido atingido por uma bala que ricocheteou durante o ataque. O outro suspeito, seu irmão, Valmir Ventino da Silva, de 19, está foragido.

Francisco confessou a participação no crime e, segundo os policiais, explicou que o motivo do assassinato teria sido uma provocação das vítimas, que teriam abordado a namorada de Valmir no bar.