Universitário é preso por roubar carros A Polícia Civil prendeu ontem em Porto Alegre um universitário de 30 anos acusado de roubar pelo menos nove carros e uma residência para sustentar o vício em crack. Identificado só como F.N.C, o estudante de Engenharia Civil na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, havia sido preso por porte ilegal de arma em maio de 2012 e libertado no dia seguinte. Ontem, C. foi levado ao Presídio Central.