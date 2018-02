Universitário é preso por assalto a pizzaria Douglas Sanabria Conga, de 23 anos, estudante do 3.º ano de Engenharia da Universidade de Mogi das Cruzes, e Gustavo Soares da Silva, de 20, foram presos anteontem à noite após assalto à pizzaria Paladium, em Carapicuíba, na Grande São Paulo. A dupla foi abordada enquanto andava no Celta de Conga em alta velocidade. Com eles havia uma pistola ponto 40 com brasão da PM, R$ 616,15 e quatro celulares roubados. Nenhum tinha passagem.