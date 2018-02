Universitário é preso após assaltar pizzaria na Grande São Paulo

SÃO PAULO - O universitário Douglas Sanabria Conga, de 23 anos, estudante do 3º ano de Engenharia da Universidade de Mogi das Cruzes (UMC), e o comparsa dele, Gustavo Soares da Silva, 20 anos, foram presos, por volta das 23 horas de quarta-feira, 20, após assaltarem a pizzaria Paladium, localizada na Estrada da Copaíba, no Jardim São Daniel, em Carapicuíba, na Grande São Paulo.

Ocupando um Celta prata, a dupla, que estava em alta velocidade, levantou suspeita de policiais militares da 2ª Companhia do 33º Batalhão, que pararam o veículo na Rua Sete Lagoas, na Cohab II. "O carro é todo equipado, com motor turbinado e possui um ajuste de suspensão justamente para facilitar a fuga. Com o estudante nós encontramos uma pistola calibre ponto 40, de uso restrito da PM, possivelmente roubada, inclusive com o brasão da corporação", disse sargento Prudente.

Mesmo sendo o dono do carro, o estudante, quando a dupla foi abordada, estava no banco do passageiro. Com eles, os policiais recuperaram R$ 616,15 e quatro celulares roubados da pizzaria e de quatro pessoas rendidas dentro do estabelecimento. "O circuito interno da pizzaria gravou as imagens do assalto. Nós encaminhados as vítimas para a delegacia e elas reconheceram os dois criminosos, mas eles já haviam confessado o crime", acrescentou o policial militar.

Nenhum dos dois assaltantes tinha passagem pela polícia e, ainda segundo a PM, não quiseram afirmar se esse foi o primeiro crime do tipo por eles praticado. Levados para o 1º Distrito Policial de Carapicuíba, Douglas e Gustavo foram autuados em flagrante por roubo.