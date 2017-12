Universitário é libertado depois de 17 dias de cativeiro

Um universitário de 21 anos, filho de um empresário de São Bernardo do Campo, no ABC paulista, foi libertado pela polícia após 17 dias de sequestro. O jovem foi encontrado na noite de anteontem, após uma denúncia anônima que levou os policiais até seu cativeiro, na Favela Alba, no Jabaquara, zona sul da capital. A vítima estava no segundo andar de um barraco, com um dos sequestradores, que acabou preso.

O rapaz trabalha na empresa do pai, que fornece mão de obra para indústrias de autopeças no ABC, e dirigia seu Honda Civic quando foi fechado por dois veículos às 20h do dia 2 de outubro, um sábado, em São Bernardo do Campo. Ele pensou que se tratava de um assalto e entregou as chaves do veículo, mas os criminosos disseram que iriam levá-lo e o colocaram no banco de trás de um dos carros.

No dia seguinte, um dos sequestradores ligou para a família, exigiu o valor do resgate e avisou que ligaria novamente em 15 dias, período no qual o dinheiro deveria ser arranjado. "Disseram que iriam matar o menino se não conseguíssemos o dinheiro", contou um familiar da vítima, que não informou o valor exigido e preferiu não se identificar.

Após a denúncia, nove policiais foram à favela para vasculhar as residências e desconfiaram de dois homens sentados em uma cama no segundo andar de um barraco. Sob coação do criminoso, a vítima inicialmente disse que os dois eram primos, mas depois pediu ajuda.

No período de cativeiro, o rapaz foi constantemente ameaçado, mas não chegou a sofrer violência física. "Ele está bem de saúde, apesar de muito traumatizado com a situação. Foram 17 dias de sofrimento", disse um familiar da vítima.