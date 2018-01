Universitário é achado morto e amarrado com jaleco no interior de SP

FRANCA - O corpo de um estudante universitário foi localizado neste domingo, 3, em Limeira (SP). José Marcos da Silva Santos, de 30 anos, estava em uma estrada rural amarrado com o jaleco da faculdade onde estudava.

Ele fazia Engenharia Civil na Universidade Paulista (Unip) e seu corpo foi identificado somente nesta segunda-feira, 4. O caso foi registrado como homicídio.

Seu carro, um Celta, foi localizado em uma rotatória no Jardim Aeroporto. Antes disso, segundo familiares, ele teria ido com amigos a um bar. E depois seguiu para levar uma amiga para casa.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A estrada onde estava o corpo fica na região do Jardim Lagoa Nova, perto de uma estância. O rapaz trabalhava como operador e residia no Jardim Santa Amália. Suas mãos estavam amarradas para trás com um moletom e as pernas, com o jaleco da faculdade.

O carro, que foi achado primeiro que o corpo, estava com uma roda danificada. Policiais ligaram para um parente buscar o veículo e o caso não foi registrado como crime naquele momento.

A família alega que isso atrapalhou as investigações e questiona a ação da Polícia Militar. O corpo foi achado depois sem identificação e com sinais de violência e mandado para o Instituto Médico Legal.

A PM alega que realmente não havia suspeita de crime porque a família não teria comentado sobre o desaparecimento. O corpo do rapaz foi sepultado nesta segunda no cemitério Parque de Limeira. A Polícia Civil abriu inquérito e investiga o caso.