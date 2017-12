Universitária morre após vaca cruzar a pista e bater em carro

SÃO PAULO - A universitária Viviane Gomes Noronha, de 23 anos, morreu no final da noite desta quarta-feira, 16, vítima de um acidente na Rodovia Dom Tomás Vaquero (SP-344), entre São João da Boa Vista e Vargem Grande do Sul, no interior paulista. Ela estava em um Ford Ecosport que colidiu com uma vaca que cruzou a pista.

O carro era dirigido por seu pai e tinha ainda em seu interior outras três pessoas de sua família, ficando todos os quatro feridos sem gravidade. Já Viviane foi atingida pelo chifre da vaca que arrebentou o para-brisa do veículo. Ela faleceu minutos depois.

Após exame no Instituto Médico Legal (IML), o corpo da jovem foi liberado para sepultamento, marcado para as 17h desta quinta-feira, 17, em Vargem Grande do Sul.

A Polícia Civil abriu inquérito para apurar o desastre e tentar localizar o dono do animal que teria saído de alguma propriedade rural próxima à rodovia. A vaca morreu com a colisão.