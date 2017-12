Universal esclarece sobre entrada no Templo de Salomão

Em nota encaminhada à imprensa, a Igreja Universal do Reino de Deus informou que o acesso ao Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, zona leste de São Paulo, estará aberto a qualquer fiel a partir do dia 22 de agosto. A inauguração oficial para convidados e autoridades será no dia 31 de julho. Mas, em entrevista na última quinta-feira, a igreja havia informado que não havia previsão para os fiéis acessarem o templo a pé, sem contratar o serviço de fretamento de ônibus turístico, cujo valor na capital será de R$ 45.