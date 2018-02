Universal é condenada por acidente em templo

A Igreja Universal do Reino de Deus (Iurd) terá de pagar R$ 472 mil de indenização à família de Ana Germana Rafael, morta no desabamento do templo de Osasco, em 1998 - a tragédia ocorreu durante uma vigília e deixou 22 mortos e centenas de feridos. A decisão da 10.ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou decisão de primeiro grau em favor do marido da vítima e dos quatro filhos. A Polícia Civil concluiu que o acidente ocorreu por causa da manutenção inadequada da estrutura.