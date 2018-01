Unidos do Peruche e Nenê caem para o Grupo de Acesso

As escolas de samba Unidos do Peruche, com 339 pontos, e Nenê da Vila Matilde, com 342 pontos, caíram do Grupo Especial para o Grupo de Acesso do carnaval de São Paulo. A campeã e a vice do Grupo de Acesso vão subir para o Grupo Especial. Veja Também: Fotos do desfile da Unidos do Peruche Assista ao desfile da Unidos do Peruche Fotos do desfile da Nenê de Vila Matilde Veja as melhores imagens de todos os desfiles em SP Blog: saiba como foi a apuração Apuração: saiba as notas de cada escola em todos os quesitos Desfilaram domingo (22) no Sambódromo do Anhembi, no Grupo de Acesso: Combinados de Sapopemba, Morro da Casa Verde, Imperador do Ipiranga, Águia de Ouro, Camisa Verde e Branco, Barroca Zona Sul, Acadêmicos do Tatuapé e Dragões da Real. A Mocidade Alegre venceu o carnaval paulista e a Vai-Vai foi a segunda colocada. O desfile das campeãs - grupos Especial e de Acesso, está marcado para sexta-feira (27). Às 22h, passará pelo sambódromo a segunda colocada do Grupo de Acesso (vice-campeã). Na sequência se apresenta a vencedora do grupo. Depois, será a vez das vitoriosos do Grupo Especial, começando pela quinta posição até chegar à vencedora. Classificação do Grupo Especial 1º - Mocidade Alegre - 359,25 pontos 2º - Vai-Vai - 358,75 pontos 3º - Rosas de Ouro - 358,25 pontos 4º - Gaviões da Fiel - 358 pontos 5º - Império da Casa Verde - 356,50 pontos