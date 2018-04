Único local ecologicamente correto fica no PR O cemitério Parque São Pedro, em Curitiba (PR), é o único do País considerado ecologicamente correto. O local apresenta um sistema de drenagem que leva o líquido da decomposição dos cadáveres a um filtro biológico, impedindo a contaminação do solo e das águas subterrâneas. A utilização dos filtros é uma das exigências do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), do Ministério do Meio Ambiente, para que os cemitérios consigam o licenciamento.