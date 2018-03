Unicamp lança portal com conteúdo aberto A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) lança hoje um portal com 50 vídeos, 300 animações e mais de mil imagens de acesso gratuito. O material, preparado por professores e técnicos da instituição, cobre as Ciências Exatas, Humanas e Biológicas. O conteúdo está disponível no endereço www.ggte.unicamp.br/e-unicamp/public.