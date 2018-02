''Única via onde as pessoas vão só passear''

Para a professora Beth Ziani, de 47 anos, a Avenida Paulista é como as cidades pequenas. É o único lugar de São Paulo onde as pessoas vão para circular, sem compromisso, "como se fazia no interior".

Beth criou nos últimos sete anos uma relação estreita com o centro para o livro Sequência - Nossa História na rua, em que duas ex-meninas de rua relatam sua vida. "Adoro o centro e me envolvi muito com a região. Mas o que eu mais olhava eram as crianças de rua", diz ela. E defende sua predileção pela Paulista. "O olhar de carinho fica com a Paulista. O centro é ambíguo para mim, apesar desse trabalho e de sua beleza."

Beth diz que a Paulista ainda mantém uma conversa entre o contemporâneo e o antigo. "Caminhar ali me faz bem. Uma sensação quase de turista."