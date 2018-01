União deve manter armas como patrimônio

O governo federal não poderá destruir as armas arrecadadas na campanha do desarmamento, sob pena de multa diária. A decisão da juíza Elizabeth Leão, da 12.ª Vara Cível Federal de São Paulo, assinada no dia 10, vale até que a ação seja julgada definitivamente. O Instituto do Patrimônio Histórico moveu ação civil pública. Segundo a juíza, o decreto que obriga a destruição esbarra na garantia de proteção ao patrimônio histórico e cultural.