União desiste de tirar as baianas de acarajé da orla de Salvador

A prefeitura de Salvador anunciou ontem que as baianas que vendem acarajé poderão ficar na orla. No fim de semana a Superintendência do Patrimônio da União mandou tirar as baianas da praia. A medida vinha na sequência de determinação da Justiça Federal que tirou, em agosto, as barracas da orla porque estavam em faixa de areia da União. Mas a atividade das baianas é responsabilidade do Município. / ELIANA LIMA, ESPECIAL PARA O ESTADO