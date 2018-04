União aposta na família para tirar criança da rua Após contar 23.973 crianças e adolescentes vivendo ou trabalhando nas ruas de grandes cidades brasileiras, o governo promete investir em medidas para reduzir esse número. Segundo a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, a União atuará com municípios para localizar as famílias das crianças. Para a ministra Maria do Rosário Nunes, as drogas são uma das principais causas do problema.