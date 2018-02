UnB é a 1ª federal a criar curso aberto online

Além da UnB, outras quatro instituições devem lançar cursos com o Veduca no segundo semestre: o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), a Fundação Getúlio Vargas (FGV), a PUC-SP e a PUC-RJ.

"Os cursos devem ser na área de especialidades dessas universidades. O ITA tem uma expertise muito grande no setor de Aeronáutica, por exemplo, e a FGV tem uma fortaleza muito grande nas áreas de Administração, Economia e Direito", afirma Carlos Souza, fundador do Veduca.

Já o Mooc da UnB foi criado para suprir uma falta de cursos online na área de Biológicas. "Um curso como esse é básico, por exemplo, para qualquer médico. Hoje o perfil de quem faz Mooc é o aluno de Exatas e poucos são de Ciências da Saúde, exatamente porque ainda há falta de cursos online nessa área", explica Souza.

Qualquer interessado pode se inscrever no site do Veduca para cursar o Mooc de Bioenergética. As aulas são grátis e não há limite de prazo para se inscrever e até para concluir o curso - é o aluno quem organiza o tempo de estudo.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os vídeos disponíveis foram gravados no segundo semestre do ano passado, em aulas dadas pelo professor Fernando Fortes de Valencia, da UnB, aos alunos de Ciências Biológicas de licenciatura e bacharelado da instituição. Dividido em 14 aulas (com 1h20 e separadas em quatro partes, em média) o Mooc oferece fóruns de discussão, testes online e debates com o professor.

No fim do curso, que em média leva três meses para ser concluído, haverá uma prova presencial e distribuição de certificado para quem for aprovado.