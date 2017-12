UnB desenvolveu reciclagem para criar papel de bituca O único processo de reciclagem de bitucas de cigarro no País foi elaborado em 2003 pela Universidade de Brasília (UnB). No entanto, a instituição aguarda a patente da técnica, que transforma o restante do cigarro em celulose, para comercializá-la e divulgá-la. A reciclagem da bituca é bem semelhante à do papel comum, explica a doutora em desenvolvimento sustentável e coordenadora do Laboratório de Papel Artesanal da UnB, Thérèse Hofmann. "A dificuldade foi transformar o filtro em papel. Desenvolvemos uma etapa no processo de reciclagem que dissolve o filtro. Isso é inovador."