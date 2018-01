Umidade relativa do ar sobe, mas volta a cair amanhã em São Paulo

SÃO PAULO - A cidade de São Paulo vai ter aumento na umidade relativa do ar nesta segunda-feira, 30, devido ao avanço de uma frente fria de fraca intensidade pelo oceano, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). São Paulo começou o dia com céu encoberto, visibilidade reduzida por névoa úmida e temperatura na casa dos 15ºC.

O índice pode chegar a 60%, o que favorece a dispersão dos poluentes nas regiões mais próximas do litoral de São Paulo. Os termômetros podem atingir aos 26 graus no período da tarde.

Nos próximos dias, no entanto, o tempo volta a ficar seco, com temperaturas podendo chegar aos 31 graus. Os índices de umidade vão cair e ficam abaixo dos 30%, caracterizando estado de atenção. As simulações indicam chuvas significativas apenas no início da segunda semana de setembro.