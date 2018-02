Umidade relativa do ar pode ficar abaixo de 30% em São Paulo

SÃO PAULO - O índice de umidade relativa do ar pode chegar a menos de 30% no estado de São Paulo entre esta segunda-feira, 11, e sexta-feira, 15, segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O fenômeno contribui para a alta concentração de poluentes na região.

Na capital, por volta das 12h30 desta segunda, o índice estava em torno dos 50% mas poderia atingir os 35% durante a tarde, índice considerado baixo.

O Inmet divulgou ainda avisos meteorológicos sobre baixa umidade do ar para os estados de Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, Bahia, Piauí e Tocantins.

Previsão para a capital paulista. Os índices de umidade relativa do ar ficam baixos durante as tardes ao longo de toda a semana. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), o tempo continua bastante estável com frio durante as madrugadas e no início das manhãs. No decorrer do dia o sol aparece e a temperatura novamente entra em ligeira elevação. Não há expectativa de chuva e as temperaturas devem oscilar entre 12ºC e 27ºC.