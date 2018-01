Umidade relativa do ar fica abaixo dos 30% na cidade de SP

O índice de umidade relativa do ar em São Paulo, neste domingo, ficou abaixo dos 30%, nível considerado estado de atenção, segundo registros das estações do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) e nos aeroportos da cidade. O ideal é que a umidade do ar fique em torno dos 60%, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS).

De acordo com o CGE, foram registrados os seguintes índices nas estações de Consolação (27,8%), em Vila Prudente (27,8%), em Ermelino Matarazzo (28,6%), e nos Aeroportos de Congonhas (19,5%), no Campo de Marte (24,5%) e no Aeroporto Internacional de Guarulhos (29,8%).

Os índices de umidade devem continuar baixos durante esta semana em São Paulo, segundo previsão do CGE. A atuação de uma massa de ar seco nas regiões central e sul do País deixam o ar seco em São Paulo.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O tempo não muda nos próximos dias, por causa da massa de ar, e o mês de setembro começa com dias ensolarados na capital paulista. As temperaturas máximas entram em leve e gradativa elevação no decorrer da semana.