Umidade relativa do ar em São Paulo deve permanecer em 30% neste feriado

É recomendado umidificar ambientes e usar protetor solar

SÃO PAULO - Após 11 dias sem chuva na capital paulista, o índice de umidade relativa do ar deve permanecer mais uma vez por volta dos 30% na tarde desta quarta-feira, 21, Feriado de Tiradentes, segundo previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A marca dos 30% é considerada estado de atenção. O ideal é que o índice fique em torno dos 60%, nível considerado confortável, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS). Segundo o CGE, dependendo da cobertura de nuvens e do vento, a marca pode oscilar entre os 25% e 35%, especialmente nas horas mais quentes do dia, entre 11 e 15 horas.

Por volta das 15h desta terça-feira, 20, foi registrado 35% na estação automática do Mirante de Santana, na zona norte da cidade. O índice mais baixo registrado chegou a 21%, no último sábado, de acordo com o CGE.

O CGE recomenda a umidificação dos ambientes, evitar exercícios físicos ao ar livre e sempre que possível permanecer em locais protegidos do sol, além fazer uso de protetor solar.

Frente fria

Uma frente fria chega à região sul e deixa o céu com muitas nuvens e pancadas de chuva em grande parte do Rio Grande do Sul.

Segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), as chuvas poderão ser fortes, com rajadas de vento e trovoadas também nas demais áreas da Região Sul. Também, áreas de instabilidade provocarão pancadas de chuva localmente fortes em toda a Região Norte, no Maranhão, norte do Piauí, Ceará e grande parte do Rio Grande do Norte.

Em praticamente toda a faixa leste do Nordeste e no centro-norte de Mato Grosso, as chances de chuva serão menores. Nas demais áreas do Brasil o sol aparecerá entre poucas nuvens, devido a atuação da massa de ar seco, que poderá deixar a umidade relativa baixa em áreas do Centro-Oeste e Sudeste.