Umidade em SP está em 51% e cidade sai do estado de atenção

SÃO PAULO - Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) a umidade relativa do ar no centro de medição do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em Mirante de Santana, estava em 51% às 18h - a mais baixa da cidade. Cidade saiu do estado de atenção.

Às 15h, a umidade no Mirante de Santana chegou a 24%, a mais baixa registrada hoje, 31. A Defesa Civil Municipal decreta estado de emergência quando a umidade fica abaixo dos 30%.