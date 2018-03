Umidade do ar melhora e capital deixa estado de alerta

SÃO PAULO - A cidade de São Paulo deixou o estado de alerta por causa da baixa umidade do ar às 19 horas desta segunda-feira, 13. A situação de alerta decretada pela prefeitura às 13h30, quando os menores índices oscilam em torno dos 18%. Apesar da melhora na umidade do ar, a capital permanece em estado de atenção.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), as áreas com índices mais críticos à noite são as regiões de Santo Amaro e Cidade Ademar, ambas na zona sul. Elas registraram às 19 horas, 22% e 21%, respectivamente.

No mesmo horário, a zona norte registrava cerca de 60%, enquanto Parelheiros, no extremo sul da cidade, tinha 50% e os bairros do Itaim Paulista e da Penha, na zona leste, tinham 28% e 30%.