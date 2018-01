Umidade do ar deve ficar em torno de 20% em São Paulo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê que a umidade relativa do ar ficará em torno de 20% na tarde desta segunda-feira, 31, em São Paulo. No domingo, o índice ficou abaixo dos 30%, o que é considerado estado de atenção. O ideal é que ele fique em torno dos 60%, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS).

Sem chuva, a temperatura deve variar entre 14ºC e 28ºC nesta segunda, com névoa úmida em áreas isoladas ao amanhecer e tempo claro com névoa seca à tarde.

O recorde de baixa umidade relativa do ar foi registrado no dia 14. Conforme dados do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), o índice chegou a 10%, no meio da tarde, na estação do Inmet em Santana, na zona norte da capital paulista. Esse número é considerado estado de emergência.