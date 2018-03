Umidade do ar deve ficar abaixo dos 20% nesta tarde em SP

SÃO PAULO - A segunda-feira, 13, começou com sol e temperaturas em elevação na Grande São Paulo. Durante a madrugada, os termômetros oscilaram em torno dos 16ºC, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura.

No período da tarde, as máximas devem chegar aos 32ºC, enquanto a umidade relativa do ar entra em declínio e deve atingir novamente valores abaixo dos 20%. Alerta-se ainda que as condições atmosféricas favorecem a ocorrência de queimadas e dificultam a dispersão de poluentes, o que prejudica a qualidade do ar na capital paulista.

A terça-feira, 14, deve seguir com predomínio de sol, calor e baixos índices de umidade relativa do ar. Os termômetros devem oscilam entre mínimas de 17ºC e máximas de 32ºC. Na quarta-feira, 15, uma frente fria de fraca atividade se desloca pelo oceano, porém causa mais nebulosidade do que chuva na Grande São Paulo. Mesmo assim, esse sistema serve para aumentar os índices de umidade e melhorar a qualidade do ar.